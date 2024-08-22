Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Dituntut 9 Tahun Penjara karena Korupsi

TERNATE - Mantan gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) dituntut sembilan tahun penjara atas kasus menerima suap terkait jual beli jabatan dan gratifikasi dari proyek infrastruktur serta izin pertambangan. AGK juga dituntut bayar denda Rp300 juta dan subsider enam bulan kurungan.

Tuntutan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri Ternate yang dipimpin Hakim Ketua Kadar Noh, Kamis (22/8/2024). Gani Kasuba hadir ke ruang sidang mengenakan kemeja putih dan berpeci.

JPU menyatakan bahwa AGK menerima suap Rp100.5 miliar baik secara tunai mupun transfer melalui 27 rekening yang dikuasai oleh ajudannya, Ramadhan Ibrahim.

Dana itu bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara maupun pihak swasta terkait izin usaha pertambangan di Maluku Utara.

“Menetapkan terdakwa AGK untuk membayar uang pengganti Rp107.056.827.000 dan 90 ribu dollar Amerika Serikat. Jika uang pengganti tidak dibayar selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan, maka terdakwa mengganti dengan penjara lima tahun,” kata JPU Rony Yusuf saat membacakan amar tuntutannya.