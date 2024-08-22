Megawati Kaget Ada Satgas Minta PDIP Usung Anies: Mau Nurut Enggak Dia?

JAKARTA - Sejumlah Satgas berbaju hitam bikin kaget Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lantaran mereka meminta untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Diketahui, PDIP berpeluang mengusung calon setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah soal syarat dukungan partai.

"Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toh yo, ada baju merah item, tapi pasang spanduknya itu kan suruh ngegotong Pak Anies ya," kata Megawati melalui keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Megawati kemudian bertanya ke Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

"Saya tanya si Komar (Komarudin Watubun), itu satgas apa ya, kok namanya Satgas Hitam ya. Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang mau dukung Pak Anies bu," ucapnya.

Mega kemudian menegaskan, jika ingin diusung, tidak serta merta melenggang. Namun, Anies harus menjadi kader dan manut kehendak partai.

"Oh gitu. Eh aku bilang, enak saja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDIP? Kalau mau sama PDI jangan kayak gitu dong ya, ya, tinggal mau enggak nurut dia, iya dong," katanya.