Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Putusan MK Final, bila Diingkari Melanggar Konstitusi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:37 WIB
Megawati: Putusan MK Final, bila Diingkari Melanggar Konstitusi
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan menolak putusan MK sama seperti melanggar konstitusi/Foto: Youtube PDI-P
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Bila diingkari berarti terjadi pelanggaran konstitusi.

Hal itu disampaikan Megawati saat memeberikan pidato pada acara pemberian dukungan calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Mulanya, Megawati menegaskan peran dan fungsi MK yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa putusan MK bersifat final.

"Pasal 24C ayat 1 (UUD 1945), MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, final, Final. Kalau kerennya kan, final and binding. Keren toh," terang Megawati.

Ketentuan tersebut berlaku pada putusan MK yang menguji sebuah produk undang-undang (UU). "Berarti UU berada di bawahnya, terhadap UUD," terang Megawati.

Seandainya ada orang yang menyalahi UUD, Presiden ke-5 RI ini menyebutnya bukan orang Indonesia. Orang tersebut telah melanggar konstitusi.

"Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya enggak mau salah aturan. Jadi apa amanat ini? Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK, sama saja artinya dengan pelanggaran konstitusi," ujarnya.

Sebagai informasi, MK telah mengabulkan permohoman untuk sebagian terhadap gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Hakim MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa (20/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/525/3067524/pilkada_serentak-xDCr_large.jpg
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066745/fitrianti_nandriani-YojF_large.jpg
Usai Dapat Nomor 1 di Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066744/ratu_ria_subadri_dapat_nomor_1_di_pilwalkot_serang-15qt_large.jpg
Pilwalkot Serang, Ratu Ria-Subadri Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066738/fitrianti_nandriani-b2tC_large.jpg
Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/525/3066737/fahmi_dida_dapat_nomor_satu_di_pilwalkot_sukabumi-3UcS_large.jpg
Fahmi-Dida Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi, Perindo: Terpilih Satu Kali Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066736/iksan_iriane_dapat_nomor_urut_3_di_pilbup_morowali-g0KC_large.jpg
Iksan-Iriane Dapat Nomor Urut 3, Siap Wujudkan Perubahan Morowali Lebih Baik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement