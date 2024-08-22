Diusung Perindo di Pilkada Papua Selatan, Ini Program Prioritas Darius-Petrus

JAKARTA - Cagub dan Cawagub Darius Gewilom-Petrus Safan resmi diusung Partai Perindo untuk maju di Pilkada Papua Selatan 2024.

Pasangan ini bakal fokus menuntaskan persoalan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan di Papua Selatan.

"Berkaitan SDA, itu yang dalam visi-misi nanti akan kami olah. Terpenting hambatan selama ini soal pendidikan dan kesehatan, itu yang akan kami tuntaskan apabila terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Papua Selatan," ujar Darius di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menurut dia, sektor SDA di Papua Selatan perlu pembenahan pengolahannya agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua Selatan. Begitu juga sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan yang selama ini masih kurang dirasakan masyarakat Papua Selatan menjadi poin utama untuk dikerjakan tepatnya ketika memenangkan kontesasi Pilgub Papua Selatan 2024.

"Masih banyak kendala lainnya terutama rentang kendali pembangunan ke depan karena di sana kan hanya ada 4 kabupaten di rentang kendali pembangunan, maka hadirnya Provinsi Papua Selatan menjadi satu mata rantai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap Darius.

"Karena selama ini, khususnya di Papua Selatan memang jauh dari apa yang dipikirkan atau diharapkan," tambahnya.

Dia menambahkan Indonesia bagian Barat saat ini lebih maju dibandingkan Indonesia bagian Timur. Dengan majunya Darius sebagai cagub bersama cawagubnya Petrus Safan berkomitmen memajukan Indonesia bagian Timur, khususnya Papua Selatan.

"Kalau dari Indonesia Barat kami lihat sudah lebih maju dibandingkan kita. Mungkin kita ini yang paling terbelakang apalagi di ujung Timur Indonesia, khususnya Papua Selatan," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)