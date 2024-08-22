Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angkie Yudistia Ingin Wujudkan Indonesia Ramah Penyandang Disabilitas

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:18 WIB
Angkie Yudistia Ingin Wujudkan Indonesia Ramah Penyandang Disabilitas
Angkie Yudistia
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia ingin mewujudkan Indonesia sebagai ramah penyandang disabilitas. 

Bukti nyatanya, Angkie mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (22/8/2024).  

Diketahui, Satyalancana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.

Keinginan Angkie ini telah diutarakan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada saat pertama kali menginjakkan kaki di lingkungan Istana Negara. 

“Pertama kali saya menginjak di lingkungan Istana Negara itu pada tanggal 21 November 2019 diperkenalkan langsung oleh Bapak Presiden. Pada waktu itu saya berkata bahwa bersama-sama Bapak Presiden ingin mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas,” katanya.

Angkie telah berjasa dalam bidang pembangunan ekosistem inklusi. Angkie Yudistia sebagai aggregator dan advokat implementasi kebijakan meningkatkan dukungan layanan bagi masyarakat rentan (disabilitas) melalui inisiasi, sinergi, aktualisasi pengembangan program Pemerintah. 

Sehingga tersedia platform pelatihan keterampilan, panduan aksesibilitas, teknologi assistive, pendidikan khusus, dan layanan kesehatan terpusat.

 

Halaman:
1 2
      
