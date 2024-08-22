Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Merangsek Masuk DPR dan Lakukan Aksi Bakar-bakaran Usai Robohkan Gerbang Belakang

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:29 WIB
Mahasiswa Merangsek Masuk DPR dan Lakukan Aksi Bakar-bakaran Usai Robohkan Gerbang Belakang
Mahasiswa Merangsek Masuk DPR dan Lakukan Aksi Bakar-bakaran/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa yang menyuarakan penolakannya terhadap draf rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah atau RUU Pilkada yang dilakukan di gerbang Pancasila atau gerbang belakang DPR RI, semakin memanas. Massa memaksa merangsek masuk ke dalam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kamis (22/8/2024), sejumlah  mahasiswa terus memaksa masuk Kompleks Parlemen setelah berhasil merobohkan gerbang besi besar yang berdiri kokoh.

Selain memaksa masuk, mahasiswa juga turut melakukan aksi bakar-bakar di hadapan barisan polisi yang sudah memperketat barisan penjagaannya.

"Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," teriak kelompok mahasiswa dari arah luar.

Sementara, dari sisi kepolisian terus meningkatkan pengamanannya. Jika sebelumnya hanya barisan polisi yang membuat barikade, kini diperkuat dengan pagar besi.

"Rekan-rekan mahasiswa saya minta mundur karena sudah masuk gerbang, silakan mundur. Tolong tertib, jangan ada yang melakukan pelemparan," seru petugas kepolisian lewat pengeras suara.

Mengabaikan seruan polisi, mahasiswa terus meminta agar pihak kepolisian justru bertugas untuk mengayomi masyarakat, bukan justru melakukan tindakan represif. "Pak polisi, pak polisi, tugasmu mengayomi," nyanyian mahasiswa kepada polisi.

Hingga saat ini sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas terus berdatangan dan memadati gerbang Pancasila yang sudah berhasil dirobohkan massa.

 

