INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Angkie Yudistia Bangga Banyak Penyandang Disabilitas Harumkan Nama Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:30 WIB
Angkie Yudistia Bangga Banyak Penyandang Disabilitas Harumkan Nama Bangsa
Angkie Yudistia
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia mengaku bangga kini telah banyak penyandang disabilitas yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bahkan, kini aksesibilitas penyandang disabilitas juga mulai bergerak.

“Kita bisa melihat bahwa saat ini banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan potensi penyandang disabilitas itu terdengar harum. Dan fasilitas-fasilitas, aksesibilitas, dan ekonomi penyandang disabilitas mulai bergerak,” kata Angkie di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (22/8/2024).  

Disabilitas yang semakin berdaya dan berjaya ini tidak lepas dari peran seorang Angkie Yudistia. Bahkan, hal ini dibuktikan ketika Angkie mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Apalagi, Angkie kedepan akan fokus berjuang mengimplementasikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Karena baginya itu merupakan hal yang tak kalah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip persamaan dan kesetaraan. Selain itu, perlindungan khusus bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian utama dalam implementasi perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal dan meneruskan perjuangan bahwa perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas itu gak bisa berhenti sekarang, dan harus diteruskan,” tegas Angkie.

Cita-cita Angkie ini pun telah diutarakan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada saat pertama kali menginjakkan kaki di lingkungan Istana Negara. 

 

