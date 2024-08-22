Cak Imin Fokus Bangun Gedung Pengkaderan di Tengah Kisruh RUU Pilkada

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar membangun gedung Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) PKB di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/24). Pembangunan gedung Akpolbang dimulai dengan peletakkan batu pertama oleh Muhaimin.

Diketahui, saat ini Gedung DPR RI sedang memanas terkait pengesahan RUU Pilkada yang mendapat penolakan dari berbagai aliansi massa dan Mahasiswa.

Cak Imin -- panggilan -- akrabnya bersyukur pembangunan gedung Akpolbang bisa segera dimulai. Kegiatan yang telah berjalan beberapa tahun lalu tersebut, akhirnya punya gedung sendiri dengan alamat yang jelas.

"Pagi ini menjelang Muktamar, momentum penting kita mulai meletakkan batu pertama untuk pembangunan pusat pelatihan kader PKB yang kita namakan sementara, gedung Akpolbang, Akademi Politik Kebangsaan yang sudah berjalan bertahun-tahun, tapi belum memiliki alamat yang jelas,"ujarnya.

Cak Imin juga mengungkapkan, cita-cita yang telah lama untuk memiliki pusat pelatihan sendiri ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kader-kader, kiai, asatidz, hingga anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dengan lahan yang luas, sambungnya, bisa menampung banyak peserta pelatihan nantinya.

"Insya Allah cita-cita lama sahabat Hanif Dhakiri dan saya ini, dalam waktu singkat akan segera kita bangun. Dengan pelatihan yang kita siapkan permanen ini, Insya Allah putarannya hampir tiap hari. Sehingga kita punya trainer instruktur yang khusus di bidang kepemimpinan," ungkap Wakil Ketua DPR RI ini.