JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku ingin berkenalan dengan raja jawa yang disebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat penutupan Munas Golkar 2024. Megawati mengaku kaget mendengar Bahlil bicara soal raja Jawa, padahal ia bukan orang Jawa.
"Jadi pagi-pagi, saya mau sarapan, saya biasanya apa tuh, langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya. Apa beritanya. 'oh ibu mesti dengerin'. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Dia ngomong raja Jawa kan?" kata Megawati dalam pidatonya saat penyerahan dukungan kepada sejumlah calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Lantas, Megawati pun bertanya-tanya apakah Bahlil mengerti dan paham dengan raja Jawa. Apalagi, kata Megawati, Bahlil bukan asli dari suku Jawa.
"Terus, ih maksud saya gini, kayak-kayak dia ngerti artinya raja Jawa gitu. Karena dia kan orang mana sih, NTT apa mana tuh?" tutur Megawati.
"Oh gitu. Makanya, saya kan langsung sambil sarapan ketawa. Ih bilang ada raja Jawa. Terus aku mikir aku mau kenalan juga deh sama raja Jawa-nya," imbuh Megawati yang langsung disambut tawa peserta.
Megawati pun mempertanyakan sejak kapan adanya raja Jawa di masa kini. "Loh emang bener toh semua orang juga denger. Kapan ada raja Jawa-nya. Opo nggak gile? Aduh apalagi toh yooo," tandas Megawati.