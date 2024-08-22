Pedemo Sholat Berjamaah di Sela Aksi Tolak RUU Pilkada di DPR

JAKARTA - Ribuan massa dari elemen buruh dan mahasiswa masih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) ini. Di sela-sela aksi menolak RUU Pilkada, tak sedikit massa yang menggelar sholat.

Sebagaimana terjadi di bawah JPO MPR RI, Jalan Gatot Subroto, massa aksi menyempatkan dirinya menggelar Sholat Ashar berjamaah. Pasca-adzan dikumandangkan, tak lama sejumlah massa aksi menyempatkan dirinya menggelar sholat berjamaah dengan menggelar alas seadanya dari kardus hingga terpal ataupun spanduk.

Hingga kini, massa dari buruh dan mahasiswa masih menggelar aksi demonya di depan Gedung DPR RI. Gerbang DPR RI dan pintu belakang DPR RI pun sampai dijebol mahasiswa yang menggelar aksi.

Bukan itu saja, mahasiswa juga sempat menyalakan petasan di depan Gedung DPR RI. Alhasil, massa aksi pun menyoraki petasan yang dinyalakan tersebut para pedemo.

Selain aksi membongkar pagar dan pintu masuk pagar Gedung DPR RI, massa aksi juga sempat melempari botol air mineral hingga bebatuan ke arah dalam Gedung DPR RI.



(Arief Setyadi )