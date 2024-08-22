Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geram DPR Akali Putusan MK, Ahok: Merusak Sistem Ketatanegaraan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |17:00 WIB
Geram DPR Akali Putusan MK, Ahok: Merusak Sistem Ketatanegaraan!
Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok geram dengan siasat DPR mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024. Dikatakan Ahok, hal itu sama saja merusak sistem ketatanegaraan.

Demikian diungkapkan Ahok di tengah penundaan Rapat Paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada yang disinyalir akan menabrak Putusan MK.

Adapun, pernyataan tersebut Ahok sampaikan melalui story akun Instagram pribadinya, @basukibtp yang ia unggah Kamis (22/8/2024).

"Melawan atau mengakali putusan MK sama saja merusak sistem ketatanegaraan kita. Sekali lagi, sudah sepatutnya semua pihak taat Konstitusi yang juga berfungsi menjaga demokrasi Indonesia," kata Ahok.

Ahok menegaskan sudah patutnya semua pihak menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Menurutnya, putusan MK pun harusnya ditaati.

"MK adalah lembaga tinggi yang bertugas mengawal agar Konstitusi tetap diterapkan. Sehingga, sudah seharusnya putusan MK ditaati oleh semua pihak," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPR akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) sekaligus rapat Badan Musyawarah (Bamus) kembali untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna. Hal ini dengan agenda pengesahaan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (RUU PIlkada).

Mekanisme ini akan ditempuh menyusul keputusan ditundanya pengesahan draf RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024) lantaran tidak memenuhi kuorum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3055953/ruu_pilkada-aBSJ_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/338/3055745/anak_machica_mochtar_dapat_kekerasan_dari_oknum_aparat_saat_demo_tolak_ruu_pilkada-SG2w_large.jpg
3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055402/ruu_pilkada-pBGs_large.jpg
Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055146/jokowi-McRY_large.jpg
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055064/jokowi-Ma3T_large.jpg
Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054073/demo_ruu_pilkada-EeAg_large.jpg
Tokoh Bangsa Sampaikan Tiga Kesimpulan Sikapi Gerakan Penolakan Revisi UU Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement