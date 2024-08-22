Panglima TNI Bertemu Dankoopsus Militer AS Perkuat Kerja Sama

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima kunjungan Commander of The United States Special Operations Command (USSOCOM) atau Komandan Komando Operasi Khusus (Koopsus) Amerika Serikat Jenderal Bryan P. Fenton beserta delegasi. Pertemuan berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 21 Agustus 2024.

Jenderal Fenton menyampaikan kekagumannya atas prestasi yang ditorehkan pasukan Koopsus TNI. Baik dalam operasi militer maupun keterlibatannya dalam operasi kemanusiaan yang secara organisatoris masih relatif baru di dalam tubuh TNI.

Selain itu, dirinya mengapresiasi kerja sama antara Koopssus TNI dan USSOCOM yang telah berjalan dengan baik dan menawarkan peluang kerja sama yang lebih komprehensif untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Koopsus TNI.

"Saya rasa dari waktu ke waktu kerja sama tersebut memang harus ditingkatkan mengingat tantangan yang dihadapi juga terus meningkat," ujar Jenderal Fenton yang juga orang nomor satu di Koopsus militer AS.

"Saya berharap agar Koopssus TNI dapat selalu dinamis mengikuti perkembangan teknologi militer dan perkembangan tantangan keamanan nasional bahkan internasional," imbuhnya.

Jenderal Fenton juga menyinggung Latgabma Super Garuda Shield yang akan segera digelar dalam waktu dekat. Pihaknya berharap ke depan Super Garuda Shield dapat ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak negara untuk memperluas kemitraan di kawasan.