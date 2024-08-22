Breaking News! Gempa M5,6 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Tanimbar, Maluku, Kamis 22 Agustus 2024, pukul 18.17 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 184 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 7.13 Lintang Selatan – 129.87 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.6, 22-Agu-24 18:17:11 WIB, Lok:7.13 LS,129.87 BT (184 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:93 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Arief Setyadi )