Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penanganan Cepat KPK Selidiki Demurrage Impor Beras Rp294 Miliar Permudah Tetapkan Tersangka

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |18:37 WIB
Penanganan Cepat KPK Selidiki Demurrage Impor Beras Rp294 Miliar Permudah Tetapkan Tersangka
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan jika proses penyidikan terkait dengan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bersifat rahasia.
Hal itu diutarakan Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menanggapi kabar adanya pemanggilan saksi dari Perum Bulog terkait dengan kasus skandal demurrage atau denda impor beras.

“(Proses penyidikan demurrage impor beras Rp 294,5 m) bersifat rahasia,” ujar Tessa Mahardhika, beberapa waktu lalu.

Tessa menegaskan, dirinya tidak bisa menyampaikan hal di luar itu. Tessa mengaku tidak mendapatkan akses informasi lantaran penyidikan skandal demurrage Rp 294,5 miliar masih rahasia.


“Saya tidak bisa menyampaikan perihal di luar itu karena tidak mendapat akses info,” tandas Tessa.

Sementara itu, KPK didorong melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. Penanganan cepat dengan mengamankan bukti akan mempermudah KPK dalam menetapkan tersangka.

 “Makin cepat ditangani KPK tentunya perolehan dan pengamanan bukti akan mempermudah perja penegak hukum dalam menangani perkara ini (termasuk menetapkan tersangka),” ujar Ahli Hukum Pidana Unversitas Indonesia (UI) Eva A Zulfa, Kamis (22/8/2024).

Dia meyakini, semakin cepat KPK melakukan penanganan skandal demurrage Rp 294,5 miliar turut berdampak baik bagi kejelasan kasus tersebut. Pasalnya, kata Eva, dalam kasus korupsi pengadaan produk pangan berlaku teori pasok yang kerap melibatkan banyak pihak.
“Makin cepat suatu perkara ditangani maka akan makin baik. Terlebih terkait korupsi pengadaan produk pangan berlaku teori rantai pasok yang pasti melibatkan banyak pihak,” tegas Eva.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140033/harga_beras-2aTX_large.jpg
6 Fakta Harga Beras Turun Gegara RI Stop Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103681/beras-e1y5_large.jpg
RI Stop Impor, Harga Beras Dunia Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095990/3-85-juta-ton-beras-impor-banjiri-ri-dari-januari-november-2024-5iHOjtF6yu.jpg
3,85 Juta Ton Beras Impor Banjiri RI dari Januari-November 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement