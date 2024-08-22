Demo RUU Pilkada, Pelajar STM Bawa Bambu Merangsek Masuk Tol Dalam Kota Depan Gedung DPR

JAKARTA - Sekelompok pelajar STM membawa bambu merangsek masuk berlari di area Tol Dalam Kota dari arah Semanggi menuju Depan Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8/2024) malam. Massa STM menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI.

Pantauan Okezone di lokasi, terlihat pelajar STM dengan seragam putih abu merangsek masuk ke barisan massa aksi demo di Depan Gedung DPR-MPR. Terlihat bocah STM membawa sejumlah bambu saat mendekat ke lokasi aksi.

"Assalamualaikum, Waalaikumsalam, STM datang bawa pasukan," bunyi nyanyian yang dikumandangkan sekelompok bocah STM.

Sebagai informasi, DPR RI menunda pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dengan mengabaikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Rapat Paripurna pada Kamis (22/8) pagi tadi. Hanya saja anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Belakangan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan, pengesahan Revisi UU Pilkada batal dilakukan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi mengenai soal ambang batas pencalonan di Pilkada tetap berlaku.