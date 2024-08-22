Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Pukul Mundur Massa Aksi di DPR hingga ke Jalan Asia Afrika Malam Ini

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:57 WIB
JAKARTA - Polisi memukul mundur massa pengunjuk rasa tolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang sempat bertahan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan hingga ke Jalan Asia Afrika, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Pantauan di lapangan, puluhan aparat kepolisian memukul mundur massa aksi dengan menggunakan motor hingga water canon. Mereka menyisir Jalan Gerbang Pemuda yang masih ramai massa aksi.

Sementara itu, massa aksi masih melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Massa aksi melempari polisi dengan botol dan bambu. Perlawanan massa aksi dibalas dengan tembakan water canon.

Massa aksi terpantau bergerak mundur ke belakang hingga ke Jalan Asia Afrika. Hingga saat ini, polisi juga masih terus bergerak memukul mundur massa aksi. 

Jalanan di kedua arah Gerbang Pemuda ditutup total. Kemacetan terjadi di kedua arah. 

Sekadar informasi, sejumlah massa dari buruh dan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR sejak siang tadi. Mereka menuntut agar DPR membatalkan RUU Pilkada dan mentaati putusan MK.
 

(Salman Mardira)

      
