Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasukan Brimob Bergerak ke DPR untuk Pertebal Pengamanan, Massa Dihujani Gas Air Mata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |20:38 WIB
Pasukan Brimob Bergerak ke DPR untuk Pertebal Pengamanan, Massa Dihujani Gas Air Mata
Polisi membubarkan massa demo RUU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta (Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya bergerak menunju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2022) malam, untuk mempertebal pengamanan aksi unjuk rasa massa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Massa turut dihujani gas air mata.

Pantauan Okezone di Jalan Gatot Subroto depan Polda Metro Jaya, rombongan Brimob mulai bergerak menuju DPR RI sekitar pukul 19.39 WIB. Menggunakan beragam kendaraan taktis Polri, mereka melaju kencang ke arah Gedung DPR RI.

Terlihat ada puluhan sepada motor cross yang mayoritas ditumpangi dua anggota Brimob. Lalu belasan bus, kendaraan wolf hingga barracuda.

Para anggota Brimob yang menumpang motor juga terlihat membawa amunisi gas air mata.

Di tempat terpisah, puluhan anggota brimob menghujani massa aksi dengan gas air mata. Pantauan di lokasi pasukan itu mulai bersiaga persis di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI sejak pukul 19.02 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186480//dpr-T9rN_large.jpg
4 RUU Dicabut dari Prolegnas 2026, Ada Danantara hingga Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474//sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186451//polda_metro_jaya-XAbs_large.jpg
Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450//kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186395//kubu_roy_suryo_laporkan_relawan_jokowi-GuKZ_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Laporkan 2 Relawan Jokowi ke Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement