Pasukan Brimob Bergerak ke DPR untuk Pertebal Pengamanan, Massa Dihujani Gas Air Mata

Polisi membubarkan massa demo RUU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta (Okezone.com/Aldhi)

JAKARTA - Pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya bergerak menunju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2022) malam, untuk mempertebal pengamanan aksi unjuk rasa massa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Massa turut dihujani gas air mata.

Pantauan Okezone di Jalan Gatot Subroto depan Polda Metro Jaya, rombongan Brimob mulai bergerak menuju DPR RI sekitar pukul 19.39 WIB. Menggunakan beragam kendaraan taktis Polri, mereka melaju kencang ke arah Gedung DPR RI.

Terlihat ada puluhan sepada motor cross yang mayoritas ditumpangi dua anggota Brimob. Lalu belasan bus, kendaraan wolf hingga barracuda.

Para anggota Brimob yang menumpang motor juga terlihat membawa amunisi gas air mata.

Di tempat terpisah, puluhan anggota brimob menghujani massa aksi dengan gas air mata. Pantauan di lokasi pasukan itu mulai bersiaga persis di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI sejak pukul 19.02 WIB.