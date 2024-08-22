Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menpora Turun ke Jalan saat Polisi Pukul Mundur Massa Pendemo

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:26 WIB
Menpora Turun ke Jalan saat Polisi Pukul Mundur Massa Pendemo
Menpora Dito Ariotedjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, turun langsung ke jalan saat polisi memukul mundur massa pendemo RUU Pilkada di Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam. Ia pun turut mundur bersama massa.

Dari pantauan di lokasi, Dito pada awalnya menaiki mobil ke arah Semanggi. Namun, dia tak bisa lewat karena dari arah berlawanan terdapat polisi yang sedang memukul mundur kerumunan pendemo di Jalan Gerbang Pemuda dari Gedung DPR RI. 

Kondisi itu membuat Dito memutuskan turun dari mobil karena ada sejumlah pendemo yang memintanya untuk menghentikan polisi. Sebab, situasi mulai tidak kondusif. 

Sekira di depan Gedung TVRI pukul 19.40 WIB, Dito jalan dari mobilnya ke tengah-tengah kerumunan massa yang sedang dipukul mundur. Dito pun terlihat membujuk polisi untuk menghentikan aksi pembubaran dengan water cannon. 

Setelah itu, rombongan polisi sempat berhenti dan pendemo juga mendekat ke Dito. Namun, selepas itu polisi tetap melakukan aksinya memukul mundur massa dengan water cannon. 

 

Halaman:
1 2
      
