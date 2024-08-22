Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Sentil Jokowi yang Adem Lihat Beringin : Kalau PDIP Wajah Rakyat, Bukan Keluarga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:55 WIB
Hasto Sentil Jokowi yang Adem Lihat Beringin : Kalau PDIP Wajah Rakyat, Bukan Keluarga
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Okezone.com/Achmad)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memuji Partai Golkar dengan menyebut bawaannya adem dan nyaman saat melihat pohon beringin. Menurut Hasto, wajah Golkar dan PDIP memang berbeda.

"Karena kalau di PDI Perjuangan memang wajah perjuangan, PDI itu wajah perjuangan," kata Hasto di sela penyerahan rekomendasi dukungan ke calon kepala daerah di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Hasto berkata, wajah perjuangan itu untuk rakyat dan masa depan bangsa. Menurutnya, wajah perjuangan itu bukan untuk keluarga.

"Wajah untuk rakyat, wajah untuk masa depan bangsa negara. Wajah untuk para pemuda, bukan keluarga," terang Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memuji Golkar saat memberi sambutan di penutupan Musyawarah Nasional XI Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024 malam. Jokowi menyebut merasa adem saat melihat dan berada dekat pohon beringin, simbol Golkar. 

"Saya kalau melihat pohon beringin bawaaanya adem gitu," kata Jokowi dalam sambutannya disambut tepuk tangan meriah.

"Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya sedang terik-teriknya kalau di bawah pohon beringin betul-betul bawahnya adem dan sejuk," sambungnya.
 

(Salman Mardira)

      
