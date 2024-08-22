Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo Tolak RUU Pilkada, Ketua DPR: Terima Kasih Atas Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |22:17 WIB
Demo Tolak RUU Pilkada, Ketua DPR: Terima Kasih Atas Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi dinamika yang terjadi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. Ia mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang menggelar aksi untuk mengawal putusan MK itu.

“DPR RI, sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara, dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari rakyat,” ujar Puan, Kamis (22/8/2024).

Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di Gedung DPR karena Baleg DPR menyetujui melakukan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan MK. Puan mengingatkan, DPR sebagai lembaga negara harus menjalankan tugas sesuai konstitusi.

“Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh UU, agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis,” katanya.

Puan memastikan, DPR akan terus mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada. Ia juga berterima kasih atas aspirasi dari seluruh kalangan masyarakat terkait hal ini. “Terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, serta para selebritas,” ungkap Puan.

“Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial,” lanjutnya.

Puan mengajak semua pihak untuk bekerja demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadaban. Ia juga mengingatkan bahwa DPR memiliki kekuasaan adalah atas restu dari rakyat.

“Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat, oleh karena itu DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya,” jelas Puan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067881/ketua_dpr_puan_maharani-rVDv_large.jpg
Gelar Rapat Bamus, DPR Bahas Sidang Paripurna Terakhir Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067220/dpr-7zfQ_large.jpg
Puan: Tambahan Komisi di DPR untuk Imbangi Kementerian Era Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067027/dpr-NOvg_large.jpg
DPR Gulirkan Wacana Tambah Komisi pada Periode Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066748/ilustrasi-5rLI_large.jpg
Marak Bullying, DPR: Sekolah Harus Lakukan Evaluasi Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065177/ilustrasi-PdEe_large.jpg
DPR Sebut Ekspor Pasir Laut Rusak Ekosistem dan Berdampak pada Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063368/dpr_melakukan_kunjungan_kerja_ke_uzbekistan_untuk_bertemu_dengan_parlemen_uzbekistan-RQUB_large.jpg
Kunjungi Parlemen Uzbekistan, DPR Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement