Menteri LHK: Perubahan Iklim Bisa Picu Krisis Kemanusiaan, Konflik hingga Masalah Kesehatan

JAKARTA - Mengacu pada Surat Mensesneg No. B-09/M/D-2/SR. 00/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Menteri Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia hadir mewakili Presiden RI untuk memberikan kata sambutan serta memberikan Penghargaan dalam kategori Lingkungan, sebuah kategori yang menggarisbawahi upaya dan kontribusi signifikan para kandidat dalam bidang tersebut di malam penganugerahan Lestari Awards 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (21/08/2024)

"Awarding merupakan salah satu instrumen penting dalam fungsi politik seremonial bagi kerja-kerja eksekutif pemerintahan, menyangkut kerja-kerja partisipatif. Awarding Lestari ini juga menjadi salah satu contoh respons dan langkah menjawab tantangan 'polikrisis,' dan krisis global yang semakin parah, cepat berkembang, dan saling terkait, yaitu berkenaan dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah yang memicu krisis kemanusiaan seperti konflik sumber daya, pengungsian, dan masalah kesehatan," ujar Menteri Siti dalam sambutannya di Jakarta, Rabu malam (21/8/2024).

Tema-tema penghargaan yang diangkat juga merupakan tema-tema sangat penting sejalan dengan Enviroment, Social and Governance (ESG) yang telah mulai melembaga di kalangan dunia usaha pada sekitar 3-4 tahun belakangan ini. Tema dan penerima penghargaan diantaranya dalam hal Sustainability on Social Impact yang diraih oleh BRI dan Sustainability on Energy Transition yang diraih oleh PLN, dapat menjadikan contoh baik dan menjadi inspirasi berbagai pihak.

Tema-tema penghargaan lainnya yakni berkenaan dengan sustainable regions on environment and social well being yang diraih Pemda Kabupaten Sungai Hulu Tengah; dan sustainability development and social inclusivity yang diraih Pemda Kabupaten Siak; dan sustainability cities and communities, diraih oleh Pemda Kota Samarinda.

Tema-tema penting lain menyangkut kelola sampah dan limbah, pola produksi dan konsumsi, renewable energy dan efisiensi energi serta tema kelola talenta, HAM, standardisasi ketenagakerjaan serta good health and well being yang diraih oleh perusahaan-perusahaan seperti PLN, Astra, Telkomsel dan Kalla. Disampaikan pula penghargaan untuk diversity and inclusivity, ecosystem, supply chain dan hubungan bersama komunitas lokal.