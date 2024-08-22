Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri LHK: Perubahan Iklim Bisa Picu Krisis Kemanusiaan, Konflik hingga Masalah Kesehatan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |22:54 WIB
Menteri LHK: Perubahan Iklim Bisa Picu Krisis Kemanusiaan, Konflik hingga Masalah Kesehatan
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar
A
A
A

JAKARTA -  Mengacu pada Surat Mensesneg No. B-09/M/D-2/SR. 00/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Menteri Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia hadir mewakili Presiden RI untuk memberikan kata sambutan serta memberikan Penghargaan dalam kategori Lingkungan, sebuah kategori yang menggarisbawahi upaya dan kontribusi signifikan para kandidat dalam bidang tersebut di malam penganugerahan Lestari Awards 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (21/08/2024) 

"Awarding merupakan salah satu instrumen penting dalam fungsi politik seremonial bagi kerja-kerja eksekutif pemerintahan, menyangkut kerja-kerja partisipatif. Awarding Lestari ini juga menjadi salah satu contoh respons dan langkah menjawab tantangan  'polikrisis,' dan krisis global  yang semakin parah, cepat berkembang, dan saling terkait, yaitu berkenaan dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah yang memicu krisis kemanusiaan seperti konflik sumber daya, pengungsian, dan masalah kesehatan," ujar Menteri Siti dalam sambutannya di Jakarta, Rabu malam (21/8/2024).

Tema-tema penghargaan yang diangkat juga merupakan tema-tema sangat penting sejalan dengan Enviroment, Social and Governance (ESG) yang telah mulai melembaga di kalangan dunia usaha pada sekitar 3-4 tahun belakangan ini. Tema dan penerima penghargaan diantaranya dalam hal Sustainability on Social Impact yang diraih oleh BRI dan Sustainability on Energy Transition yang diraih oleh PLN, dapat menjadikan contoh baik dan menjadi inspirasi berbagai pihak.

Tema-tema penghargaan lainnya yakni berkenaan dengan sustainable regions on  environment and social well being yang diraih Pemda Kabupaten Sungai Hulu Tengah; dan  sustainability development and social inclusivity yang diraih Pemda Kabupaten Siak; dan sustainability  cities and communities,  diraih oleh Pemda Kota Samarinda.

Tema-tema penting lain menyangkut kelola sampah dan limbah, pola produksi dan konsumsi, renewable energy dan efisiensi energi serta tema kelola talenta, HAM, standardisasi ketenagakerjaan serta good health and well being yang diraih oleh  perusahaan-perusahaan seperti PLN, Astra, Telkomsel dan Kalla. Disampaikan pula penghargaan untuk diversity and inclusivity, ecosystem, supply chain dan hubungan bersama komunitas lokal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Limbah Iklim Perubahan Iklim KLHK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184362//hutan-zjlJ_large.jpg
ASEAN Tegaskan Hutan Jadi Kunci Mitigasi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183998//cop-XghL_large.jpg
Ekonomi Hijau, RI Perkuat Pembiayaan Karbon dan Hutan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183959//perubahan_iklim-ovGA_large.jpg
Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183812//udang-tUpe_large.jpg
KLHK Musnahkan 5 Ton Udang Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium-137 di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962//lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement