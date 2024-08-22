Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPU Jadwalkan Rapat Konsultasi PKPU Putusan MK Pekan Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |23:08 WIB
KPU Jadwalkan Rapat Konsultasi PKPU Putusan MK Pekan Depan
Ketua KPU Mochammad Afifuddin (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut bahwa rencana rapat konsultasi PKPU untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bakal digelar pada awal pekan depan. Ia pun telah berkomunikasi untuk penyelenggaran rapat dengan Komisi II DPR RI.

"Soal kapan konsultasinya, pertama secara komunikasi kami sudah lakukan," kata Afifuddin saat jumpa pers di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/8/2024).

Kendati demikian, Afiffuddin berkata, pihaknya masih menunggu surat undangan resmi dari DPR RI. Ia pun berkata, rencananya rapat konsultasi bakal digelar pada awal pekan depan.

"Insyaallah konsultasinya Senin. Senin ya, konsultasi RDPU," tutur Afifuddin.

Ia pun berkata, KPU RI telah menyampaikan materi yang bakal dimuat dalam PKPU. "Kita tapi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draft dan seterusnya," katanya.

 

