Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerbitkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Kamis (22/8/2024). Pada hari ini cuaca Jakarta diramalkan akan didominasi berawan.

Okezone merangkum prakiraan cuaca Jakarta pada hari ini. Berikut ulasannya:



Jakarta Pusat

Cuaca Jakarta Pusat pagi hari berawan, siang hari berawan dan malam hari berawan tebal.

Jakarta Barat

Cuaca Jakarta Barat pada pagi hari berawan tebal, siang hari cerah berawan dan malam hari cerah berawan.



Jakarta Timur

Cuaca Jakarta timur berwan tebal pada pagi hari, cerah berawan saat siang, dan berawan tebal saat malam.