Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Sesalkan Penangkapan Demonstran Tolak RUU Pilkada

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |01:44 WIB
Komnas HAM Sesalkan Penangkapan Demonstran Tolak RUU Pilkada
Komnas HAM (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengggunakan gas air mata, pemukulan beberapa peserta aksi, hingga keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Seharusnya aparat mengedepankan pendekatan humanis pada demonstran aksi tolak RUU Pilkada.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menilai bahwa unjuk rasa hari ini dilakukan secara damai oleh masyarakat dari berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, aktivis, akademisi, figur publik, dan kelompok-kelompok lainnya. Aksi itu tercatat berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, hingga daerah lainnya. 

Aksi unjuk rasa tersebut merespons rencana revisi UU Pilkada oleh Baleg DPR RI pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada serentak dan penghitungan usia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada saat penetapan calon. 

Putusan MK tersebut berbeda dengan putusan MA yang sebelumnya mengabulkan gugatan tentang usia calon kepala daerah, penghitungan usia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada saat pelantikan.

Uli mengungkapkan, pihaknya juga menyesalkan penangkapan terhadap 159 peserta aksi dan ditahan di Polda Metro Jaya. "Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini," tegasnya, Jumat (23/8/2024).

Uli mengatakan bahwa Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusifitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari-hari ke depan atas dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Langkag ini sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3055953/ruu_pilkada-aBSJ_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/338/3055745/anak_machica_mochtar_dapat_kekerasan_dari_oknum_aparat_saat_demo_tolak_ruu_pilkada-SG2w_large.jpg
3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055402/ruu_pilkada-pBGs_large.jpg
Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055146/jokowi-McRY_large.jpg
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055064/jokowi-Ma3T_large.jpg
Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054073/demo_ruu_pilkada-EeAg_large.jpg
Tokoh Bangsa Sampaikan Tiga Kesimpulan Sikapi Gerakan Penolakan Revisi UU Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement