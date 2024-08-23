Komnas HAM Sesalkan Penangkapan Demonstran Tolak RUU Pilkada

JAKARTA - Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengggunakan gas air mata, pemukulan beberapa peserta aksi, hingga keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Seharusnya aparat mengedepankan pendekatan humanis pada demonstran aksi tolak RUU Pilkada.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menilai bahwa unjuk rasa hari ini dilakukan secara damai oleh masyarakat dari berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, aktivis, akademisi, figur publik, dan kelompok-kelompok lainnya. Aksi itu tercatat berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, hingga daerah lainnya.

Aksi unjuk rasa tersebut merespons rencana revisi UU Pilkada oleh Baleg DPR RI pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada serentak dan penghitungan usia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada saat penetapan calon.

Putusan MK tersebut berbeda dengan putusan MA yang sebelumnya mengabulkan gugatan tentang usia calon kepala daerah, penghitungan usia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada saat pelantikan.

Uli mengungkapkan, pihaknya juga menyesalkan penangkapan terhadap 159 peserta aksi dan ditahan di Polda Metro Jaya. "Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini," tegasnya, Jumat (23/8/2024).

Uli mengatakan bahwa Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusifitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari-hari ke depan atas dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Langkag ini sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.