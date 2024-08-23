Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

August Mellaz: KPU Konsisten Tindak Lanjuti Putusan MK!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |03:07 WIB
August Mellaz: KPU Konsisten Tindak Lanjuti Putusan MK!
KPU tindak lanjuti putusan MK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengungkapkan sikap pihaknya dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). KPU, kata dia, konsisten menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"Sebagaimana putusan MK yang sudah dibacakan beberapa waktu lalu, pada satu sisi, sejak tanggal 20 Agustus kami sudah melakukan respons terhadap putusan MK. Tanggal 22 kami juga tadi lakukan konferensi pers secara prinsip sikap KPU tetap konsisten bahwa putusan MK akan kami tindaklanjuti," ujarnya, Kamis (22/8/2024).

Dikatakan August, sebagaimana diketahui bersama bahwa hari ini, DPR juga tidak mengesahkan revisi dari Undang-Undang Pilkada. 

"Jadi sebenarnya, relatif isu tentang rancangan Undang-Undang Pilkada sebagaimana putusan MK tidak mengalami perkembangan yang berbeda," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3060950/kpu-pYLt_large.jpg
Tok! Iffa Rosita Resmi Jadi Komisioner KPU RI Gantikan Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3060946/dpr-2VWp_large.jpg
DPR Angkat Iffa Rosita Jadi Komisioner KPU Gantikan Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054270/kpu-voS9_large.jpg
KPU Resmi Terbitkan PKPU Pilkada Sejalan Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053120/ketua_kpu_mochammad_afifuddin-yPGv_large.jpg
KPU Pastikan Putusan MK Terkait Batas Usia Cakada Bakal Masuk PKPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053116/ketua_kpu_mochammad_afifuddin-Xyfa_large.jpg
KPU Jadwalkan Rapat Konsultasi PKPU Putusan MK Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053115/kpu-0BWJ_large.jpg
Pastikan Jalani Putusan MK, KPU Bakal Ubah PKPU Sebelum Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement