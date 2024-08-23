Ketua DPRD Lebak Diserbu Warganet, Keukeuh Sebut Indonesia Enggak Darurat-Darurat Amat

LEBAK - Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar tengah jadi sasaran kemarahan massa di dunia maya, Jumat (23/8/2024). Kolom komentar akun pribadi Agil ramai-ramai diserbu oleh para netizen. Bagaimana tidak, hal itu terjadi setelah Agil memposting sebuah gambar Garuda Pancasila berlatar belakang biru bertuliskan 'Indonesia Baik-baik Saja'.

Masyarakat dibuat meradang karena saat ini sedang ramai demo menolak RUU Pilkada yang berpotensi menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Gaung seruan ‘Peringatan Darurat’ pun menggema di berbagai platform media sosia.

Agil lantas menjelaskan bahwa postingannya merupakan pandangan pribadi, bukan atas nama DPRD Lebak. Dia juga menilai sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat.

"Di negara demokrasi boleh dong punya pandangan yang berbeda. Temen-temen memperjuangkan demokrasi, ketika ada perbedaan pendapat, sikap, kok seakan-akan tidak menerima pendapatan yang berbeda. Bagi saya harusnya biasa saja soal pandangan," kata Agil dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Politisi Gerindra ini juga menilai baleg DPR RI sudah mengakomodir putusan MK, salah satunya soal ambang batas pencalonan atau threshold. Sehingga, menurutnya demokrasi Indonesia masih baik-baik saja.