Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPRD Lebak Diserbu Warganet, Keukeuh Sebut Indonesia Enggak Darurat-Darurat Amat

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:11 WIB
Ketua DPRD Lebak Diserbu Warganet, <i>Keukeuh</i> Sebut Indonesia <i>Enggak</i> Darurat-Darurat Amat
Postingan Ketua DPRD Lebak yang menuai kritikan warganet. (Foto: IG @agilzulfikar)
A
A
A

LEBAK - Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar tengah jadi sasaran kemarahan massa di dunia maya, Jumat (23/8/2024). Kolom komentar akun pribadi Agil ramai-ramai diserbu oleh para netizen. Bagaimana tidak, hal itu terjadi setelah Agil memposting sebuah gambar Garuda Pancasila berlatar belakang biru bertuliskan 'Indonesia Baik-baik Saja'.

Masyarakat dibuat meradang karena saat ini sedang ramai demo menolak RUU Pilkada yang berpotensi menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Gaung seruan ‘Peringatan Darurat’ pun menggema di berbagai platform media sosia.

Agil lantas menjelaskan bahwa postingannya merupakan pandangan pribadi, bukan atas nama DPRD Lebak. Dia juga menilai sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat.

"Di negara demokrasi boleh dong punya pandangan yang berbeda. Temen-temen memperjuangkan demokrasi, ketika ada perbedaan pendapat, sikap, kok seakan-akan tidak menerima pendapatan yang berbeda. Bagi saya harusnya biasa saja soal pandangan," kata Agil dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Politisi Gerindra ini juga menilai baleg DPR RI sudah mengakomodir putusan MK, salah satunya soal ambang batas pencalonan atau threshold. Sehingga, menurutnya demokrasi Indonesia masih baik-baik saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement