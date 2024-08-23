Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Asal Usul Nama Mulyono, Panggilan Kecil Jokowi yang Kini Viral di Media Sosial

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:13 WIB
Mengenal Asal Usul Nama Mulyono, Panggilan Kecil Jokowi yang Kini Viral di Media Sosial
Mengenal Asal Usul Nama Mulyono, Panggilan Kecil Jokowi yang Kini Viral di Media Sosial (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengenal asal usul nama Mulyono, panggilan kecil Jokowi yang kini viral di media sosial. Tentunya, beberapa warganet mencari tahu informasi tersebut.

Adapun Joko Widodo merupakan anak sulung dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi. Serta awalnya memiliki nama Mulyono.

Berikut mengenal asal usul nama Mulyono, panggilan kecil Jokowi yang kini viral di media sosial:

Ketika lahir, awalnya sang bayi tidak diberi nama Joko Widodo, tetapi Mulyono. Dalam sebuah wawancara, Jokowi menceritakan asal-usul pergantian nama dari Mulyono menjadi Joko Widodo karena dirinya saat kecil sempat sakit-sakitan. Nama Mulyono, yang berarti “mulia”, tidak cocok saat kecil.

Oleh karena diganti menjadi Joko Widodo yang berarti anak lelaki yang selamat dan sejahtera.

“ Ya, waktu kecil lahir diberi nama Mulyono dan sakit-sakitan ini cerita alhmarhumah saya dan digantikan Joko Widodo. Biasa masih kecil dan keluarga serba kekurangan jadi sakit-sakitan biasa dan di Jawa kayak gitu. Di Jawa suka gitu keberatan nama jadi diganti yang sedikit enteng,” kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah 17 September 2023.

Sementara itu, dia mengambil bidang studi teknologi kayu karena dirinya sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil. Jokowi lulus dari UGM tahun 1985 dengan skripsi berjudul “Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta”.

 

