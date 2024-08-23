Menaker Klaim Tingkat Pengangguran Terbuka RI Turun Jadi 4,82%, Terendah Pasca-Reformasi

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim bahwa jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2024 turun menjadi 4,82 persen. Angka diklaim terendah pasca-reformasi 1998.

Ida mengatakan bahwa perbaikan kondisi ketenagakerjaan ini terutama pasca pandemi Covid-19 yang memukul kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan, saat itu tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% pada 2020.

“Seiring dengan upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang kolaboratif disertai dengan penciptaan lapangan kerja akibat tumbuhnya investasi, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 dapat kita tekan menjadi 4,82%. Ini merupakan tingkat pengangguran terendah setidaknya pasca reformasi,” ujar Ida pada Festival Ketenagakerjaan atau Naker Fest 2024, di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Capaian tersebut, kata Ida tidak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bahwa dalam mengatasi permasalahan saat ini dan ke depan harus mampu menghasilkan kebijakan dan regulasi yang solutif, responsif, dan adaptif serta kerja kolaboratif untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.



“Tentu kami menyadari bahwa tantangan pasar kerja kian dinamis, kombinasi antara digitalisasi, transisi hijau dan struktur demografi berdampak pada perubahan pola hubungan kerja, cara kerja, serta kebutuhan kompetensi, dan keterampilan sumber daya manusia ke level yang tinggi,” katanya.

Ida juga mengatakan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini adalah separuh dari angkatan kerja dan penduduk bekerja adalah masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahkan, tingkat pengangguran bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi juga masih tinggi.