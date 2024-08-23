Dedi Mulyadi Sebut Malam Ini Umumkan Cawagub Jabar, Masih Menunggu Nama dari Golkar

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambangi markas DPP Gerindra di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2024) siang. Ia membeberkan untuk Calon Wakil Gubernur (Cawagub) akan dibahas malam nanti.

"Nunggu mungkin malam ini. Kan Golkar baru selesai daftar ke Kemenkumham. Ya kemungkinan (berpasangan dengan calon dari Golkar)," kata Dedi kepada wartawan.

Dedi pun masih enggan membocorkan nama pendampingnya tanpa keputusan bersama. Ia akan berkomunikasi dahulu dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

"Ya nanti kita bicara dulu sama bapak. Saya kan tidak boleh memutuskan sendiri harus dilakukan diputuskan secara bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi pun mengaku sudah terbiasa bertemu warga. Menurutnya saat ini dirinya tengah menyiapkan sejumlah administrasi.

"Kita dari dulu sudah biasa bertemu warga bersilahturahmi tidak ada perbedaan lah menjelang Pilgub dan haru hari biasa, persiapannya hari ini hanya menyiapkan administrasi saja nyiapin SKCK, legalisir Ijazah, itu saja," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)