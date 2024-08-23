4 Nama Berpotensi Diusung PDIP di Pilgub Jakarta hingga Jatim, Ada Nama Eks Jenderal Kopassus!

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi mengusung 6 bakal pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilgub 2024. Partai berlambang moncong banteng putih ini juga memberi dukungan terhadap 163 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada gelombang kedua.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, masih ada satu gelombang lagi dalam mengumumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP. Pengumuman akan dilakukan di jelang masa pendaftaran calon di KPU.

"Jadi kita umumkan 3 gelombang, ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 (Agustus) kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa," ujar Hasto, Kamis (22/8).

Ada sejumlah daerah yang belum diumumkan PDIP untuk pemilihan gubernur, seperti Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nama-namanya pun telah beredar di publik, berikut ini empat nama calon gubernur yang berpotensi diusung PDIP.

1. Anies Baswedan

Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun tampaknya khawatir dengan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies Baswedan ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.

“Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Dia juga melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, Anies memang kerap kali berpindah haluan dalam menjalin dukungan untuk dirinya dan terkesan tidak memiliki ideologi yang jelas.

Misalnya saat pencalonan Jokowi-JK di Pilpres tahun 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.

Namun setelah diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, Anies pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.