HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Serahkan Surat Rekomendasi ke Cakada di Pilkada 2024, Ada Nama Kaesang? 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:38 WIB
Gerindra Serahkan Surat Rekomendasi ke Cakada di Pilkada 2024, Ada Nama Kaesang? 
Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya akan menyerahkan surat rekomendasi atau formulir B1KWK ke calon kepala daerah (Cakada), baik tingkat provinsi, kota/kabupaten yang didukung dalam Pilkada serentak 2024. Penyerahan itu dilaksanakan di Kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2024). 

Lantas, dalam penyerahan surat rekomendasi itu, apakah salah satunya nama dari Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk di Pilkada Jawa Tengah. Tetapi berdasarkan pantauan langsung di lokasi, sampai saat ini, tak nampak sosok dari Kaesang. 

"Agendanya kami akan menyerahkan rekomendasi dan formulir B1KWK Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung Partai Gerindra seluruh Indonesia," kata Muzani.

Menurut Muzani, dalam prosesi kegiatan ini, akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPP partai besutan Prabowo Subianto tersebut. 

"Karena itu yang hadir adalah para pengurus DPP Partai Gerindra dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung didukung oleh Partai Gerindra. Inilah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan Pak Prabowo Subianto," ujar Muzani. 

Pantauan di lokasi telah hadir pasangan Cagub-Cawagub sejumlah wilayah Indonesia yang diusung Partai Gerindra diantaranya wilayah DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono; Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah, Cawalkot Depok, Supian Suri; dan calon kepala daerah lainnya.

(Puteranegara Batubara)

      
