Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Desak KPU Segera Selesaikan Perubahan PKPU 8/2024 Akomodir Semua Amar Putusan MK

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:47 WIB
PDIP Desak KPU Segera Selesaikan Perubahan PKPU 8/2024 Akomodir Semua Amar Putusan MK
Rieke Diah Pitaloka. (Foto: dpr.go.id)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Agustus 2024. Untuk itu, Rieke mendesak KPU segera menyelesaikan perubahan PKPU Nomor 8/2024 sesuai dengan putusan MK.

Dalam putusannya, MK mengubah aturan pada Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan di Pilkada serta menolak gugatan mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah.

Rieke mengatakan, setelah RUU Pilkada batal disahkan oleh DPR RI, maka saat ini bola terkait hal ini menggelinding di tiga institusi, yakni KPU RI, DPR RI dan Kemenkum HAM.

“Bola pertama di KPU. KPU wajib segera ubah PKPU No 8/2024. Untuk itu kami Mendesak KPU segera selesaikan perubahan PKPU No 8/2024 dengan mengakomodir semua pertimbangan dan amar Putusan MK yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024,” ucap Rieke, dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Bola kedua bergulir ke DPR RI yang disebut Rieke wajib segera mengagendakan rapat konsultasi dengan KPU dan Pemerintah  membahas PKPU Perubahan.

“Untuk itu segera laksanakan rapat konsultasi DPR, Pemerintah dan KPU serta perlu diingat dalam rapat dimaksud tidak ada ruang untuk mengubah putusan MK. Dengan demikian sifat rapat konsultasi hanyalah pemenuhan prosedur pembentukan PKPU yang memang perlu ada konsultasi dengan DPR dan Pemerintah tanpa mengubah substansi,” ucapnya.

Terakhir, bola ketiga berada di Kemenkum HAM. Rieke mendesak draf perubahan PKPU No 8/2024 segera diharmonisasi di Kemenkum HAM dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga lain yang tetkait hingga diterbitkan sebagai PKPU yang baru yang sesuai dengan pertimbangan dan amar putusan MK yang dibacakan 20 Agustus 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186973//pemerintah-W3hK_large.jpg
Sidak Pasar Senen Bareng Menteri Maman, Adian: Dengarkan Keluh Kesah Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186927//bencana_alam_di_sumatera-7TvA_large.jpg
DPR Dorong Imigrasi Bebaskan Biaya Dokumen Korban Bencana Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186480//dpr-T9rN_large.jpg
4 RUU Dicabut dari Prolegnas 2026, Ada Danantara hingga Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186380//dpr_ri-wCAQ_large.jpg
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361//korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186341//dpr_ri-NF80_large.jpg
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement