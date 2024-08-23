Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pimpinan Baleg Achmad Baidowi Dilaporkan ke MKD Buntut Kerusuhan Demo RUU Pilkada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:47 WIB
Pimpinan Baleg Achmad Baidowi Dilaporkan ke MKD Buntut Kerusuhan Demo RUU Pilkada
Pimpinan Baleg Achmad Baidowi Dilaporkan ke MKD/Okezone
A
A
A

JAKARTA - DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), melaporkan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi alias Awiek ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Hal itu buntut tindakan kesewenangan Awiek saat memimpin rapat soal RUU Pilkada.

Ketua DPP IMM  Ari Aprian Harahap, mengatakan, saat menjadi pimpinan rapat Panja RUU Pilkada, dia melihat tindakan kesewenangan Awiek yang tidak memberikan izin  kepada salah satu anggota untuk berbicara. Hal itu menjadi dasar pelaporan pihaknya ke MKD.

"Melaporkan pimpinan badan legislasi DPR RI yaitu Saudara Achmad Baidowi yang mana beliau kami duga melakukan pelanggaran etik ketika menjadi pimpinan dalam rapat Baleg terkait Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada," ujar Ari di kantor MKD, kompleks Parlemen Senayan, Jumat (23/8/2024).

Selain itu, buntut dari rapat itu juga menimbulkan masyarakat marah, yang membuat terjadinya aksi demontrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis (22/8) kemarin.

"Rapat panja RUU Pilkada kemarin menimbulkan gejolak publik yang sangat luar biasa kita rasakan bersama kemarin, sangat banyak kawan-kawan dari mahasiswa, masyarakat sipil dan masyarakat Indonesia tentunya turun aksi terkait hasil rapat baleg," ujarnya.

Meskipun pada akhirnya RUU Pilkada yang dibahas oleh baleg tidak disahkan melalui rapat paripurna. Dia menegaskan pelaporan ini akan tetap dilanjutkan. Oleh sebab itu, besar harapanmya MKD bisa menindaklanjuti laporan DPP IMM sore ini.

 

Halaman:
1 2
      
