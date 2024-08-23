Prabowo Terima Kunjungan Menhan Turki, Tekankan Pentingnya Transfer Pengetahuan

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Turki H.E. Mr. Yaşar Güler di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Kunjungan ini memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Menhan Turki tiba sekitar pukul 16.00 WIB dan disambut secara resmi dengan jajar kehormatan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra di lapangan BTI. Selanjutnya, Menhan Prabowo menerima dan mengadakan pembicaraan dengan Menhan Turki Yaşar Güler di ruang kerja Menhan RI.

“Terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler, atas kunjungannya ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” sapa Menhan Prabowo.

Turki telah menjadi mitra istimewa Indonesia dalam kerja sama pertahanan. Salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen kerja sama industri pertahanan pada tahun 2010 dan diikuti oleh Pertemuan Kerja Sama Industri Pertahanan yang dimulai pada tahun 2012.

Untuk itu Menhan Prabowo berharap hubungan bilateral Indonesia-Turki di bidang pertahanan turut memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi kepentingan nasional kedua negara, namun juga bagi stabilitas keamanan di kawasan.

Menhan Prabowo juga menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas, yang mengarah pada inisiatif seperti beasiswa berskala besar bagi mahasiswa Indonesia ke Turki, kursus singkat tentang program industri pertahanan, dan pembentukan program bahasa Turki di universitas-universitas Indonesia.



