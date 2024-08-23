Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Pastikan Laksanakan Putusan MK soal Pilkada

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:07 WIB
KPU Pastikan Laksanakan Putusan MK soal Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan akan mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Pilkada akan terus menjadi pedoman rangkaian pesta demokrasi.

Dia menegaskan hal itu untuk menepis anggapan bahwa putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8) hanya dipedomani pada saat pendaftaran calon saja.

“Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Jumat (23/8/2024).

Afif memastikan, pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan MK.

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” ujarnya.

Dikatakannya, putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas, tetapi juga aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh MK.

“Itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.

Bahkan, KPU akan menindaklanjuti seluruh putusan MK sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan DPR.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3055953/ruu_pilkada-aBSJ_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/338/3055745/anak_machica_mochtar_dapat_kekerasan_dari_oknum_aparat_saat_demo_tolak_ruu_pilkada-SG2w_large.jpg
3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055402/ruu_pilkada-pBGs_large.jpg
Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055146/jokowi-McRY_large.jpg
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055064/jokowi-Ma3T_large.jpg
Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054073/demo_ruu_pilkada-EeAg_large.jpg
Tokoh Bangsa Sampaikan Tiga Kesimpulan Sikapi Gerakan Penolakan Revisi UU Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement