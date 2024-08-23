Gerindra Batal Usung Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng, Dasco : Dia Gak Ikut Daftar

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mengusung putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah 2024. Alasannya karena Kaesang tidak mendaftar dan sedang berada di luar negeri.

KIM yang dipimpin Gerindra santer dikabarkan akan menduetkan Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur-cawagub Jateng 2024-2024. Tapi, setelah DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, hari ini Gerindra memutuskan mengusung Luthfi dengan Taj Yasin di Jateng.

"Kita putuskan pak Luthfi dengan Gus Yasin," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco mengungkap, keputusan memasangkan Luthfi dan Taj Yasin sudah dibicarakan lama oleh KIM. Bahkan, kata dia, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi memang, ini jujur ya. Sebelum ada keputusan JR MK kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jateng itu Pak Luthfi dengan Gus Yasin," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengakui memang ada aspirasi agar Kaesang menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Tetapi saat ini Kaesang tidak mendaftar.

"Pada saat ini kan Kaesang tidak sedang berada di Indonesia. Karena memang dia gak ikut daftar," pungkasnya.



(Salman Mardira)