Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Batal Usung Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng, Dasco : Dia Gak Ikut Daftar

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:11 WIB
Gerindra Batal Usung Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng, Dasco : Dia Gak Ikut Daftar
Sufmi Dasco Ahmad (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mengusung putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah 2024. Alasannya karena Kaesang tidak mendaftar dan sedang berada di luar negeri.

KIM yang dipimpin Gerindra santer dikabarkan akan menduetkan Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur-cawagub Jateng 2024-2024. Tapi, setelah DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, hari ini Gerindra memutuskan mengusung Luthfi dengan Taj Yasin di Jateng.

"Kita putuskan pak Luthfi dengan Gus Yasin," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco mengungkap, keputusan memasangkan Luthfi dan Taj Yasin sudah dibicarakan lama oleh KIM. Bahkan, kata dia, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi memang, ini jujur ya. Sebelum ada keputusan JR MK kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jateng itu Pak Luthfi dengan Gus Yasin," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengakui memang ada aspirasi agar Kaesang menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Tetapi saat ini Kaesang tidak mendaftar.

"Pada saat ini kan Kaesang tidak sedang berada di Indonesia. Karena memang dia gak ikut daftar," pungkasnya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764//bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180701//budi-4FOs_large.jpg
Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169280//harta_kekayaan_rahayu_saraswati_yang_putuskan_mundur_dari_anggota_dpr_ri-6clR_large.jpg
Harta Kekayaan Rahayu Saraswati yang Putuskan Mundur dari Anggota DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113//rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169093//anggota_dpr_ri_dari_fraksi_partai_gerindra_rahayu_saraswati_djojohadikusumo-meou_large.jpg
Sempat Menuai Sorotan, Rahayu Saraswati Pilih Mengundurkan Diri dari DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166869//pemerintah-4ODQ_large.jpg
Kaesang: PSI Dukung Presiden Prabowo Sikat Koruptor!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement