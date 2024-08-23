Terima SK Gerindra, Ridwan Kamil-Suswono Siap Daftar Pilgub Jakarta Rabu 28 Agustus

JAKARTA - Ridwan Kamil dan Suswono resmi menerima surat keputusan dukungan atau B1KWK dari DPP Partai Gerindra sebagai calon gubernur dan cawagub Jakarta 2024-2024. Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini akan mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024 sebagai kontestan pilkada.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai menerima surat B1KWK di Kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

"Alhamdulillah saya bersama calon gubernur dan calon wakil gubernur se-Indonesia mendapatkan surat B1KWK yang bakal diserahkan ke KPU, kami resmi diusung oleh Partai Gerindra untuk Daerah Khusus Jakarta," kata mantan gubernur Jawa Barat ini.

"Saya bersama insya Allah calon wakil gubernur Suswono dan kalau tidak ada halangan di tanggal 28 (Agustus) yang akan datang mendaftar di KPU Jakarta. Mohon doanya semua mudah-mudahan dilancarkan semua," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Menurut Emil, tak ada beda ikut Pilkada di Jawa Barat dan kini di Jakarta, semuanya sama hanya beda pokok permasalahan. Ia menitip agar Pilkada Jakarta yang akan datang menjadi pesta riang gembira hingga budaya jual gagasan.

"Sama saja yang membedakan hanya permasalahan, isunya semua orang Indonesia. Saya cuma titip kita jadikan Pilkada ini riang gembira, pesta budaya, jual gagasan. Semakin banyak pasangan semakin banyak gagasan rakyat diuntungkan," ungkapnya.

Sebagai informasi, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung oleh 12 partai politik yang tergabung dalam KIM plus untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Ke-12 parpol itu adalah Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PKS, NasDem, Perindo, PSI, Garuda, PPP, dan Gelora.



(Salman Mardira)