Kemenag Komitmen Kelola Anggaran Secara Optimal dan Transparan

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI meraih penghargaan juara umum dalam capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I tahun 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Satuan Kerja (Satker) di Kemenag memborong berbagai kategori penghargaan yang diberikan dalam acara Stakeholder Day.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim menegaskan, prestasi ini merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mengelola anggaran secara optimal dan transparan,” ujar Irjen Faisal, di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

“Kami akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kami agar pengelolaan anggaran di Kementerian Agama selalu berada pada standar tertinggi,”tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Itjen Kemenag, Kastolan yang hadir dalam agenda Stakeholder Day mengatakan bahwa penghargaan ini didasarkan pada hasil penilaian pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Tipe A1 Jakarta IV.

Kastolan berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.