Jokowi Hadiri Kongres PAN Pakai Kemeja Biru, Gibran Lebih Dulu Datang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi tiba sekira pukul 18.57 WIB. Kepala Negara terlihat mengenakan kemeja berwarna biru saat memasuki arena Kongres.

Kedatangan Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang terlihat mengenakan pakaian adat.

Tak hanya Presiden, terlihat hadir juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Gibran terlihat datang sebelum Jokowi.

Selain itu, terlihat hadir juga sederet menteri kabinet Presiden Jokowi yang datang ke arena Kongres. Kemudian, sejumlah Ketua umum Partai politik lainnya juga ikut meramaikan acara pembukaan Kongres ke-6 ini.

(Puteranegara Batubara)