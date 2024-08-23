Ratusan Demonstran Tolak RUU Pilkada Belum Dibebaskan, Ini Kata Polisi

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap ratusan demonstran yang ditangkap saat unjuk rasa menolak RUU Pilkada di Kawasan DPR/MPR pada Kamis (22/8/2024) kemarin belum dibebaskan. Dari total 301 demonstran yang ditangkap hanya 112 demonstran dilepas.

"Jadi untuk yang di Jakarta Barat itu semuanya sudah selesai, 105 ya. Untuk yang di Polda itu 7 yang s

udah dipulangkan dari 50. 7 itu 6 anak dan 1 wanita. Berarti 43 masih dilakukan pendalaman ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Jumat (23/8/2024).