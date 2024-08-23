Pemerintah Dorong Penggiat Keamanan Siber Berorganisasi Melalui Asosiasi

JAKARTA - Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomifo) Hokky Situngkir, menyambut baik kegiatan Hacktrace Independence Day, di Sport Stube Pondok Indah Golf Jakarta Selatan. Menurutnya, kegiatan ini untuk mencari potensi baru dari penggiat cybersecurity atau keamanan siber dan diadakan untuk memperingati HUT ke-79 RI.

Hokky mengatakan, transformasi digital terus berkembang dan jumlah penggiat cybersecurity atau keamanan siber di Indonesia semakin bertambah.

“Meski masih terbilang kecil yakni kurang lebih 8.000 masyarakat namun tantangannya semakin besar,” ujarnya saat menghadiri menghadiri Hacktrace Independence Day, dikutip, Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, di tengah transformasi digital yang sedang berjalan pemerintah khususnya, Dirjen Aplikasi Informasi Kemenkominfo mendorong pembentukan assosiasi pegiat cybersecurity yang independent dan bergotong royong dengan pemerintah untuk membangun Dunia cybersecurity.

Hokky berharap, transformasi digital dapat mendorong percepatan kemajuan bangsa dan mendorong program - program pemerintah menuju Indonesia Emas.

“Bahwa dengan kolaborasi ini diharapkan cybersecurity kita dapat menjawab tantangan zaman dan mampu mendorong berbagai penyelesaian masalah bangsa Indonesia,”pungkasnya.

Sementara itu, Thomas perwakilan dari Hacktrace mengatakan, bahwa acara ini diselengarakan sebagai upaya pembinaan dan mencari bibit bibit potensi dalam bidang cybersecurity yang kedepan dapat berjejaring.