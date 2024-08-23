Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Minta Generasi Muda Persiapkan Diri Hadapi Revolusi Industri 4.0

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:15 WIB
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyoroti betapa pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Teguh menjelaskan, bahwa tata kelola kependudukan yang baik adalah fondasi bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.

"Data kependudukan yang valid adalah kunci untuk perencanaan kebijakan publik yang efektif dan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Teguh, saat menghadiri kuliah umum Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS), dikutip, Jumat (23/8/2024).

Teguh juga membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan kependudukan di era Revolusi Industri 4.0 termasuk isu keamanan data pribadi dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur.

Oleh karena itu, dia mendorong mahasiswa untuk aktif berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik di bidang kependudukan.

Selain itu, dia juga mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif.

"Masa depan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu berinovasi dan menghadapi ketidakpastian dengan bijak," imbuhnya.

Teguh juga memberikan pandangannya mengenai peran lembaga pendidikan tinggi dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.

 

