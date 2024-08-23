Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RUU Pilkada Resmi Dibatalkan, Aliansi Perlawanan Rakyat Tidak Jadi Aksi di Istana

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:00 WIB
RUU Pilkada Resmi Dibatalkan, Aliansi Perlawanan Rakyat Tidak Jadi Aksi di Istana
Inisiator Aliansi Perlawanan Rakyat Jumhur Hidayat di Depan Gedung DPR (foto: dok ist)
JAKARTA - Inisiator Aliansi Perlawanan Rakyat menganggap pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengenai pembatalan revisi RUU Pilkada merupakan pernyataan resmi. Untuk itu, Aliansi Perlawanan Rakyat membatalkan rencana aksi yang semula akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 26 Agustus 2024 mendatang.

Salah seorang inisiator Aliansi Perlawanan Rakyat, Jumhur Hidayat menyampaikan informasi tersebut usai pertemuan dengan para inisiator aksi pada Kamis 22 Agustus 2024 malam.

"Kami berkesimpulan bahwa pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmaf mengenai batal disahkannya revisi RUU Pilkada adalah pernyataan resmi yang mewakili DPR RI. Untuk itu tidak perlu lagi adanya aksi menuntut pembatalan revisi RUU Pilkada yang rencananya dilaksanakan pada Senin 26 Aguatus di Istana," tegas Jumhur dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Jumhur menjelaskan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Ahli Tata Negara, sehingga mendapat keyakinan bahwa pernyataan resmi Sufmi Dasco sudah cukup. Terlebih lagi Ketua KPU juga menyatakan, bahwa Pilkada 2024 akan menggunakan Keputusan MK sebagai rujukan. 

"Ya jadinya enggak relevan lagi untuk aksi ke Istana," ujar Jumhur.

 

