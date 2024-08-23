Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung Gerindra Maju Pilkada Jatim, Khofifah-Emil Dardak Bakal Daftar ke KPUD 28 Agustus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:14 WIB
Didukung Gerindra Maju Pilkada Jatim, Khofifah-Emil Dardak Bakal Daftar ke KPUD 28 Agustus
Khofifah-Emil dapat dukungan Gerindra
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Listyanto Dardak bakal mendaftar ke KPUD Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 28 Agustus untuk ber kontestasi dalam Pilkada 2024 mendatang. Terbaru Khofifah-Emil sebagai petahana mendapat surat rekomendasi B1KWK dari Partai Gerindra di Kantor DPP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2024).
 
"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusung dari Partai Gerindra hari ini kami diundang rapat konsolidasi sekaligus menerima surat keputusan B1KWK ini artinya bahwa akan menjadi bagian dari penindakan administrasi dukungan partai saat kami mendaftar ke KPUD. Insyaallah kami akan mendaftar pada 28 Agustus kira-kira begitu," kata Khofifah.

Khofifah pede dengan sinergitas seluruh partai pengusung dan elemen masyarakat Jawa Timur akan mengantarkan kemenangan di periode kedua.

"Tentu sinergitas seluruh partai pendukung pengusung dan elemen seluruh di Jawa Timur akan mengantarkan kemenangan kami pada pilkada nanti," ujarnya.

Sebagai informasi, duet Khofifah-Emil sebagai petahana kuat didukung sejumlah partai politik (Parpol) diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Perindo, PPP, PSI, dan PKS.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/1/3176524//pemprov_jatim_hari_jadi-NUz1_large.jpg
Delapan Dekade Jatim, Khofifah: Bukti Ketangguhan, Sinergi, dan Pertumbuhan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173521//job_fair_inklusif_pemprov_jatim-iGDU_large.jpeg
Job Fair Inklusif 2025 Hadirkan 5.589 Loker, Jurus Pemprov Jatim Tekan Angka Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171019//khofifah-2pnU_large.JPG
Gubernur Khofifah Raih Apresiasi Daerah Peduli Iklim Investasi, Wujudkan Jatim Jadi Magnet Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169598//gubernur_jatim_khofifah_fesyar-XFiE_large.jpeg
Jadi Tuan Rumah FESyar 2025, Gubernur Khofifah: Jatim Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/340/3169337//gubernur_khofifah-Pr3b_large.jpeg
Gubernur Khofifah Terima Kunjungan 14 Dubes dan Calon Dubes RI, Perkuat Diplomasi Ekonomi bagi Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/340/3166972//khofifah-tKxf_large.jpg
Gedung Grahadi Dibakar Massa, Khofifah: Dilempar Molotov!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement