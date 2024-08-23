Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Demo Tolak RUU Pilkada, Jokowi: Itu Penyampaian Aspirasi dari Rakyat 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:40 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon terkait mahasiswa dan elemen masyarakat yang menggelar demo tolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) kemarin.

Jokowi menyambut baik demo tersebut. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi.

"Baik, itu baik. Itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik," kata Jokowi usai menghadiri acara Kongres PAN ke 6 di Kempinski Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demo tolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan pantauan, massa aksi dari barisan mahasiswa mulai membakar ban hingga poster. Para mahasiswa tersebut berkumpul sambil meneriakkan tuntutannya. Tuntutan para mahasiswa pun sejatinya tak jauh berbeda dengan aspirasi yang disampaikan para buruh. Mereka menuntut agar demokrasi di Indonesia bisa ditegakkan.

 

