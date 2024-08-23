Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Zulhas Sapa Bahlil di Kongres PAN : Licinnya Luar Biasa, Semua Diolah

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |22:10 WIB
Zulhas Sapa Bahlil di Kongres PAN : Licinnya Luar Biasa, Semua Diolah
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang lincah dalam berpolitik. Hal ini diungkapkan Zulhas dalam sambutannya di Kongres ke-26 PAN di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Mulanya, Zulhas menyapa para tamu undangan yang hadir pada acara pembukaan Kongres ini. Salah satu yang disapa yakni sederet Ketua Umum atau pimpinan partai politik yang hadir.

Menariknya, ada testimoni yang disampaikan Zulhas saat menyapa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang baru saja terpilih lewat forum musyawarah Nasional (Munas) menggantikan Airlangga Hartarto.

"Tamu undangan khususnya ketua umum partai, sebelum Munas Golkar kami sudah mengundang pak Bahlil sebagai Ketum Golkar, padahal belum Munas," kata Zulhas dalam sambutannya.

Menteri Perdagangan (Mendag) itu menyebut jika Bahlil memiliki seorang mentor politik yakni Akbar Tandjung yang merupakan jebolan Golkar dan juga jebolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Wah licinnya luar biasa. Nah saudara Bahlil ini jebolan Golkar jebolan HMI jebolan HIPMI pak, semua diolah, saya bilang kemarin sama teman-teman Nasdem, hati hati Bahlil jangan dibilang masih muda," ujarnya yang langsung disambut gelak tawa.
 

(Salman Mardira)

      
