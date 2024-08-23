Instruksi Ketum PBNU ke Ansor, Banser, dan Pagar Nusa yang Gelar Apel Kesetiaan di Bali

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memerintahkan seluruh kader Ansor, Banser, dan Pagar Nusa yang ada di Bali untuk kembali ke kediaman masing-masing.

Pasalnya, Ansor, Banser dan Pagar Nusa sempat menggelar Apel Kesetiaan di Bali. Gus Yahya meminta agar pasukan kembali dengan tertib, disiplin penuh, dan siaga untuk perintah berikutnya.

"Hendaknya sahabat-sahabat sekalian kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib, mempertahankan disiplin penuh, dan bersiaga untuk perintah selanjutnya," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jumat (23/8/2024).

Gus Yahya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh kader Ansor, Banser, dan Pagar Nusa yang telah berhasil menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap jam'iyah NU.

"Atas nama pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang sebesar-besarnya, terima kasih, dan ucapan selamat bahwa sahabat-sahabat sekalian telah menunjukkan dedikasi, komitmen dan disiplin yang tinggi, di dalam berorganisasi sebagai bagian dari bangunan besar Nahdlatul Ulama yang kokoh," ucap Gus Yahya.