Sekjen Gerindra Ungkap Ada Cagub-Cawagub Pilihan Prabowo Tapi Tak Penuhi Syarat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap, ada Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) pilihan Ketua Umum sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan untuk Pilkada 2024 mendatang.

Ia mengatakan, bahwa Prabowo terkadang kerepotan dan memerlukan waktu merenung untuk memilih banyak nama calon yang muncul. Diketahui nama Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep sempat digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi di Jawa Tengah sebelum akhirnya Taj Yasin setelah aturan syarat pencalonan bakal menggunakan Putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70.

"Memang ada beberapa daerah yang dapat perhatian besar masyarakat untuk maju. Siapa cagub, siapa cawagub tapi di antara nama-nama tersebut kadang-kadang ada yang kerepotan kita memilih, kerepotan kita memilah, Pak Prabowo kadang memerlukan waktu untuk merenung, memilih di antara banyak calon tapi ternyata di beberapa daerah Pak prabowo juga kesulitan untuk mencari calon," kata Muzani dalam sambutannya di acara penyerahan surat rekomendasi dan B1KWK di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).