Tok! Zulhas Kembali Terpilih Jadi Ketum PAN Secara Aklamasi

JAKARTA - Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2024-2029. Hal ini menjadi keputusan yang diambil dalam Kongres VI PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Ketua Steering Comitee Kongres VI PAN, Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan setelah pembukaan Kongres yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah pembukaan ada kesepakatan dari seluruh DPW, 38 DPW dan 514 DPD di mana mereka telah membawa aspirasi dukungan penuh di atas materai untuk mengusulkan kembali Saudaraku Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN 2024-2029," kata Viva usai pleno penetapan.