HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Penjual Asongan Gratiskan Dagangannya saat Aksi Tolak RUU Pilkada, Warganet: Tetiba Nangis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |08:42 WIB
Viral Penjual Asongan Gratiskan Dagangannya saat Aksi Tolak RUU Pilkada, Warganet: <i>Tetiba Nangis</i>
Penjual asongan gratiskan dagangannya untuk pedemo jadi viral (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Ada salah satu momen yang menarik perhatian di tengah aksi demo penolakan RUU Pilkada yang berlangsung di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Yakni, seorang bapak pedagang asongan membagikan makanan yang dijualnya secara gratis kepada para pendemo. 

Aksi yang menjadi viral di media sosial itu, pun membuat warganet menangis, haru sekaligus bangga dengan apa yang dilakukan sang pedagang.

Awalnya, sang bapak menjadi salah satu dari sekian banyak pedagang yang memanfaatkan momen aksi demo tersebut untuk mengais rezeki menjajakan dagangan mereka. Namun, tampaknya ia mengurungkan niat jualan setelah melihat semangat para pendemo yang ramai-ramai meluapkan aspirasi sekaligus kekecewaan mereka terhadap RUU Pilkada tersebut. 

Semangat bapak penjual asongan itu seperti ikut ‘terbakar’. Ia kemduian memutuskan membagi-bagikan dagangannya kepada para pendemo secara gratis sebagai bentuk dukungan atas aksi tersebut.

Momen ini direkam oleh salah satu pendemo, dan pertama kali diunggah di akun X @GunRomli. 

“Penjual asongan ini membagikan makanan2 jualannya ke peserta aksi. semoga diperbanyak rezekinya Pak,” tulis keterangan postingan akun tersebut. 

Dalam postingan itu, si bapak pedagang asongan bahkan terlihat menjajakan makanan yang ia jual sambil berteriak 'gratis! gratis!', sehingga memancing perhatian para pendemo. Beberapa pendemo lantas menghampirinya dan mengambil makanan yang dijajakan bapak tersebut. Jajanan yang diberikan berupa telur puyuh, mangga potong, keripik, hingga kacang.

 

